KRT'nin yeni sahibi Fırat Bozfırat'tan Mustafa Sarıgül itirafı

Aylardır Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’e satılacağı iddia edilen KRT'nin dün satıldığı bilgisi gelmişti.

Muhalif yayın politikası ile bilinen ve hem TV kanalı hem web haber sitesi olan KRT’nin, Sarıgül’ün eski partisi Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat’a satıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 300 bin dolar kapora ücreti ödenen kanalın yeni sahibi Bozfırat oldu.

MedyaRadar'a konuşan Bozfırat, kurumun Sarıgül ile bir bağlantısı olmadığını açıklayarak şunu söyledi:

"Mustafa Sarıgül'ün KRT'yle uzaktan yakından bağı yok, kanalın sahibi benim."

Bozfırat ayrıca şunları söyledi:

“Çok konuşulacak projeleri hayata geçireceğiz. Yeni ekran yüzleri ve yepyeni programlarla KRT Türkiye’nin yeni merkez medyası olacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem