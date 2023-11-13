'Özgür Özel yarışı kazanırsa gazeteciliği bırakırım' diyen Barış Yarkadaş 'nihai' kararını verdi

"Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" sözlerini sarf eden, Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçilince de gazeteciliği bıraktığını duyuran Barış Yarkadaş, nihai kararını açıkladı.

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'Özgür Özel yarışı kazanırsa gazeteciliği bırakırım' diyen Barış Yarkadaş 'nihai' kararını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in 812 oy ile genel başkan seçilmesinin ardından TV100.com yazarı Barış Yarkadaş'ın 16 Eylül'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programındaki "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yarkadaş bunun üzerine aktif gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Yarkadaş'ı aramış; Yarkadaş Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söylemişti:

"Özgür Özel'le uzun bir görüşme yaptık. 3 yıl birlikte biz milletvekilliği yaptık. Dolayısıyla biz kendisinin deyimiyle kardeşlik hukukumuz var. Hiçbir şekilde mesleği bırakmamın doğru olmayacağını ifade etti. Mesleği bırakmam halinde çok üzüleceklerini belirtti. Ben de yeniden değerlendireceğimi belirttim."

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NİHAİ KARARINI VERDİ

Yarkadaş bugün katıldığı canlı yayında nihai kararını açıkladı.

Yarkadaş, "Yazılarımla da TV100'de olacağım. Ama dediğim gibi aktif gazeteciliği bir kenara şimdilik bıraktık" diye konuştu.

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