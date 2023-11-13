Bir süredir el değiştireceği söyleniyordu: KRT'nin satıldığı iddia edildi

Bir süredir Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’e satılacağı iddia edilen KRT hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı.

Muhalif yayın politikası ile bilinen ve hem TV kanalı hem web haber sitesi olan KRT’nin, Sarıgül’ün eski partisi Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat’a satıldığı aktarıldı.

Veryansın Tv’nin aktardığına göre, yaklaşık 300 bin dolar kapora ücreti ödenen kanalın yeni sahibi Bozfırat oldu.

Kanalın mevcut sahibi Ali Fırat Atabaş ile KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut’un bugün çalışanlara açıklama yapacağı öne sürüldü.

KRT TV’nin yeni sahibinin kanalın yönetimi için Serdar Akinan ile görüşme yaptığı öğrenildi.

Ancak henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.