Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'tan Anlamlı Konuşma

Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş yaptığı anlamlı konuşmayla da kendisinden söz ettirildi. Aldığı ödülün ardından konuşan Mina Demirtaş, "Biz hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bence bizim gibi vatanına ve Cumhuriyete bağlı gençler olduğu müddetçe yani bizler olduğumuz sürece umudumuzu kıramayacaklar" dedi.

Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'tan Anlamlı Konuşma

Now TV’nin fenomen dizisi Kızıl Goncalar dizisinde ‘Zeynep’ karakterini canlandıran Mina Demirtaş, ödül töreninde yaptığı anlamlı konuşmayla duygulandırdı.

Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'tan Anlamlı Konuşma - Resim : 1

Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansıyla kendisinden söz ettiren Mina Demirtaş, ‘Yılın En Umut Vadeden Oyuncusu’ ödülünü aldı. Ödül töreninde konuşan Demirtaş’ın anlamlı açıklaması dinleyenleri duygulandırdı.

Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'tan Anlamlı Konuşma - Resim : 2

Demirtaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bence bizim gibi vatanına ve Cumhuriyete bağlı gençler olduğu müddetçe yani bizler olduğumuz sürece umudumuzu kıramayacaklar, bunu da söylemek istedim."

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