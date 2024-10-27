Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'i Mina Demirtaş'tan Anlamlı Konuşma

Now TV’nin fenomen dizisi Kızıl Goncalar dizisinde ‘Zeynep’ karakterini canlandıran Mina Demirtaş, ödül töreninde yaptığı anlamlı konuşmayla duygulandırdı.

Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansıyla kendisinden söz ettiren Mina Demirtaş, ‘Yılın En Umut Vadeden Oyuncusu’ ödülünü aldı. Ödül töreninde konuşan Demirtaş’ın anlamlı açıklaması dinleyenleri duygulandırdı.

Demirtaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bence bizim gibi vatanına ve Cumhuriyete bağlı gençler olduğu müddetçe yani bizler olduğumuz sürece umudumuzu kıramayacaklar, bunu da söylemek istedim."