Kızıl Goncalar Dizisinde İşler Karışıyor! Hikayede Beklenmedik Son
Meryem derin komadan Mira’nın gerçeği öğrenmesiyle uyanırken dizide şok edici gelişmeler yaşanacak. Kızıl Goncalar adlı NOW TV dizisinde işler tümüyle karışıyor .
Bu akşam ekrana gelecek Kızıl Goncalar dizisinde neler yaşanacak belli oldu. Dizidoktoru'nun derlediği habere göre; Meryem derin komadan Mira’nın gerçeği öğrenmesiyle uyanmıştır. Gerçeği öğrenen Mira yaşadıklarının ağırlığı altında ezilmektedir ve onu tanımayan tek kişiyle dertleşmeye gider. Öte taraftan Zeynep de Mira’nın Cüneyd’in yerini ondan sakladığını öğrenmiş ve bu ihanetle yıkılmıştır. Cüneyd zihninden sızan parçalara anlam vermeye çalışırken Vahid’in aradığı kitap, onu Lokman ile Cüneyd’e adım adım yaklaştırmaktadır.
Kevser’in Sadi ile evlendirilecek olması Hasna’nın deliye dönmesine sebep olurken Zeynep’i güvende tutan yalanın da ortaya çıkma tehlikesini doğurmuştur. Kevser’in Sadi ile evlendiği an yeni doğum yaptığının anlaşılması hem onu hem Zeynep’i ateşe atacaktır.
Meryem, bir yandan tutsak gördüğü Zeynep’in derdiyle dertlenirken bir yandan da yüzüne bakmayan Mira ile bir ilişki kurmaya çalışır.
Levent ise bir yandan herkesin iyiliği için Meryem’in hapse dönmesini engelleyen bir plan yaparken bir yandan da ortadan kaybolan Mira’yı arayacak ve o da Zeynep gibi hiç beklemediği bir anda Cüneyd’i karşısında bulacaktır.
Mira kabullenmekte zorlandığı Meryem’in karşısına acımasız bir teklifle çıkarken Meryem’in özgür kalmasına izin vermeye niyeti olmayan Vahid de bu sorunu ortadan kaldırmak için Levent’e olan kıskançlığını kullandığı Naim’i vazifelendirir.
Kızıl Goncalar bu akşam saat 20:00'de atv'de!