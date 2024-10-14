Kızıl Goncalar Dizisinde İşler Karışıyor! Hikayede Beklenmedik Son

Meryem, bir yandan tutsak gördüğü Zeynep’in derdiyle dertlenirken bir yandan da yüzüne bakmayan Mira ile bir ilişki kurmaya çalışır.

Levent ise bir yandan herkesin iyiliği için Meryem’in hapse dönmesini engelleyen bir plan yaparken bir yandan da ortadan kaybolan Mira’yı arayacak ve o da Zeynep gibi hiç beklemediği bir anda Cüneyd’i karşısında bulacaktır.

Mira kabullenmekte zorlandığı Meryem’in karşısına acımasız bir teklifle çıkarken Meryem’in özgür kalmasına izin vermeye niyeti olmayan Vahid de bu sorunu ortadan kaldırmak için Levent’e olan kıskançlığını kullandığı Naim’i vazifelendirir.

Kızıl Goncalar bu akşam saat 20:00'de atv'de!