Tüm Zamanların En İkonik Erkek Dergisi Playboy Nasıl Battı?

Tarihin en ikonik erkek dergilerinden Playboy, kurucusu Hugh Hefner’in ailesine geri dönme aşamasında. Hugh Hefner’in 2017’deki vefatının ardından şirketten ayrılan küçük oğlu Cooper Hefner, Playboy'un mevcut sahiplerine 100 milyon dolarlık resmi bir teklif sundu.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, borsada Playboy Group adıyla işlem gören şirketin piyasa değeri bu teklif öncesinde yaklaşık 50 milyon dolardı. Cooper Hefner, Playboy’da üç yıl boyunca içerik yöneticiliği yaptıktan sonra 2019’da ayrılmıştı.

1953 yılında kurulan Playboy, yalnızca erotik içerik sunmakla kalmayıp, derinlemesine gazetecilik ve araştırmacı haberlere de yer vererek sofistike bir okur kitlesine hitap ediyordu. Şirket, ilerleyen yıllarda video prodüksiyonu, lisanslı ürün satışı ve limuzin hizmeti gibi alanlara da genişleyerek 1971'de halka açıldı ve 1999’da piyasa değeri 671 milyon dolara kadar yükseldi.

2000'LERDE DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ancak 2000'lerde internet pornografisinin artması Playboy’un gelirlerini ciddi şekilde azalttı. 2011 yılı itibarıyla dergi her sayıda 1 milyon dolar zarar ederken, private-equity şirketi Rizvi Traverse Playboy'u 207 milyon dolara satın aldı.

ONLYFANS'LE REKABET HAMLESİ İŞE YARAMADI

2021'de yeniden halka arz edilen Playboy’un piyasa değeri birkaç ay içinde 2 milyar dolara ulaştı. Bu sermaye ile Avustralya merkezli bir iç giyim firmasını 330 milyon dolara satın alan Playboy, ayrıca video içerik şirketi Dream’e 30 milyon dolar ödeyerek OnlyFans’e rakip olmayı hedefledi. Ancak bu girişimler beklenen başarıyı yakalayamadı ve şirketin hisse değeri hızla düşüşe geçti. Bugün Playboy’un piyasa değeri 53 milyon dolara kadar gerilerken hisse başı değeri 1 doların altına düştü. Şirket, halen 200 milyon doların üzerinde olan borçlarını yeniden yapılandırmak için uğraşıyor.

Kaynak: Gazete Oksijen