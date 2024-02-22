Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri'nde merakla beklenen an: Yılmaz Erdoğan (Azem) gerçeği açıklayacak mı?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri'nde sır perdesi aralanacak mı? Bu akşam yayımlanacak bölümde Azem'in oğluyla buluşmasında neler yaşanacak?

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri'nde merakla beklenen an: Yılmaz Erdoğan (Azem) gerçeği açıklayacak mı?

Kanal D'nin iddialı dizisi Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri beşinci bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de yayımlanacak.

Dizinin YouTube'de yayımlanan beşinci bölüm tanıtımında şu ifadelere yer verildi:

"Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, içinde taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?"

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri'nde merakla beklenen an: Yılmaz Erdoğan (Azem) gerçeği açıklayacak mı? - Resim : 1

SIR PERDESİ ARALANACAK MI?

İnci Taneleri'nin yayımlanan tanıtım sonrası dizide sır perdesinin aralanıp, aralanmayacağı merak konusu oldu.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN İNCİ TANELERİ

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı İnci Taneleri dizisinde oyuncular; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Mustafa Yıldıran, Onur Akbay, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi, Furkan Rıza Demirel yer alıyor.

Fotoğraf: İnci Taneleri YouTube hesabı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kanal D İnci Taneleri Yılmaz Erdoğan
Sandık Kokusu dizisi karışıyor; Seyircileri ters köşe eden gelişme Sandık Kokusu dizisi karışıyor; Seyircileri ters köşe eden gelişme
Kurtlar Vadisi'nin devi değişimiyle şaşırttı: Görenler tanıyamıyor Kurtlar Vadisi'nin devi değişimiyle şaşırttı: Görenler tanıyamıyor
Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo
RTÜK yine ceza olup televizyon kanalların üzerine yağdı: Cem Küçük'ün o ifadeleri yandaş kanalı da yaktı RTÜK yine ceza olup televizyon kanalların üzerine yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak' Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
İzmir'de son anket: 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı' 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı'
Tüyler ürperten hikaye... 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü! 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü!
İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler
Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı: Onlarla ilişki yaşamak, çelik gibi sinir ister! Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı