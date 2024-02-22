Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri'nde merakla beklenen an: Yılmaz Erdoğan (Azem) gerçeği açıklayacak mı?
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri'nde sır perdesi aralanacak mı? Bu akşam yayımlanacak bölümde Azem'in oğluyla buluşmasında neler yaşanacak?
Kanal D'nin iddialı dizisi Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri beşinci bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de yayımlanacak.
Dizinin YouTube'de yayımlanan beşinci bölüm tanıtımında şu ifadelere yer verildi:
"Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, içinde taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?"
SIR PERDESİ ARALANACAK MI?
İnci Taneleri'nin yayımlanan tanıtım sonrası dizide sır perdesinin aralanıp, aralanmayacağı merak konusu oldu.
YILMAZ ERDOĞAN'DAN İNCİ TANELERİ
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı İnci Taneleri dizisinde oyuncular; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Mustafa Yıldıran, Onur Akbay, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi, Furkan Rıza Demirel yer alıyor.
Fotoğraf: İnci Taneleri YouTube hesabı.
Kaynak: Gerçek Gündem