Sandık Kokusu dizisi karışıyor; Seyircileri ters köşe eden gelişme

Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu bu akşam ekrana gelecek. Dizide Atilla ile Karsu öpüşüyor. Dizide yaşanacaklar elbette bununla sınırlı değil.

Asıl bomba ''Adnan Filiz’in karşısına çıkıyor''

Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Hande’nin Tılsım’a Irmak ve Adnan olayını anlattığını öğrenen Karsu’nun büyük bir öfke yaşadığı tanıtımda Karsu ve Hande arasında kavga çıkıyor. Deniz, Reha’ya ‘baba’ derken, Mert’in Atilla’yla yan yana olması dikkat çekiyor Adnan’ın Filiz’in karşısına çıkması ise tanıtıma damgasını vuruyor. Neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

FİLİZ VE ADNAN YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA!

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler buluşuyor.

İşte Show TV Sandık Kokusu’nun 11. Bölümünde yaşanacaklar;

Atilla, yıllar önce babasının verdiği görevi gerçekleştiremeyip kardeşine herkesten gizli bir hayat sunar. Ama kardeşi Mert yıllar sonra karşısına çıkar.

Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgârları eserken, Adnan çareyi Filiz’e gitmekte bulur. Yıllar sonra Adnan’ı karşısında gören Filiz’in tepkisi ne olacaktır?



Ozan’ın yokluğu Karsu ve Deniz’i endişelendirmeye devam eder. Atilla’nın aklına geçici bir çözüm gelir. Bu sırada Irmak hastalanır ve durumun ciddiyeti anlaşılınca hastaneye giderler. Aldıkları haber hepsini şaşırtır.

Reha ise hala Karsu’yla uğraşmaktadır. Atilla’nın evinden dönen Karsu’ya hesap sorar. Karsu, yüksek sesli bir tartışmanın ortasında, herkesin şahitliğinde büyük bir bomba patlatır. Peki bu bomba ne olacaktır?

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Kaynaklar: Gercekgundem.com, Dizidoktoru.com