Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı

Ev yapımı salçanın küflenmemesi için işte aklınızda bulunması gerekenler

Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı

Bu pratik tüyoları kullanarak salçanızı uzun süre taze ve lezzetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Köylü kadınların yıllardır kullandığı bu yöntemlerle salçanızı kolayca koruyabilir ve Türk yemeklerine lezzet katabilirsiniz.

Salça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak salçanın uzun süre saklanması durumunda küflenme riski bulunmaktadır. Bu durumu engellemek için köylü kadınların yıllardır kullandığı bazı pratik yöntemler bulunmaktadır. İşte salçanın küflenmesini önlemek için 5 tüyo:

1. Salçayı küçük poşetlere ayırın: Büyük bir kavanozda saklanan salça, havayla temas ettiği için daha hızlı bozulabilir. Bu nedenle salçayı küçük poşetlere ayırarak buzdolabında saklamak, küflenme riskini azaltacaktır.

2. Üzerine yağ ekleyin: Salçanın üzerine bir miktar yağ eklemek, havayla temasını azaltarak küflenme riskini önleyebilir. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir.

3. Limon suyu ekleyin: Limon suyu, salçanın asidik ortamda kalmasını sağlayarak küflenme riskini azaltır. Salçanın içine birkaç damla limon suyu eklemek, hem lezzetini korur hem de bozulmasını engeller.

4. Kuru biber ekleyin: Salçanın içine bir miktar kuru biber eklemek, hem lezzetini zenginleştirir hem de küflenme riskini azaltır. Kuru biberin doğal koruyucu özellikleri sayesinde salça daha uzun süre tazeliğini korur.

Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı - Resim : 1

5. Dondurun: Salçayı uzun süre saklamak istiyorsanız, küçük poşetlere ayırıp dondurucuda saklayabilirsiniz. Dondurucuda saklanan salça, tazeliğini uzun süre korur ve küflenme riski en aza iner.

EV YAPIMI SALÇA TARİFİ

EVDE DOMATES SALÇASI NASIL YAPILIR?


- İlk olarak domatesleri iyice yıkayın ve saplarını koparın.

- Domatesleri büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde bölün. Böldüğünüz domatesleri derin bir kaba aktarın.

- Kabuklarından ayrılması için birkaç gün kapta bekletin ve ara sıra tahta kaşıkla karıştırın.

- 3-4 gün sonra domatesleri ince delikli bir süzgeç yardımıyla domatesleri çekirdeklerinden ayırın.

- Kabuğundan ve çekirdeğinden ayrılan domatesler kırmızı bir püre haline gelecektir.

- Daha sonra ince bir tülbentten ya da bez torbadan domatesin suyunu süzün.

- Oluşan püreyi salçaya dönüştürmek için püreyi geniş bir tepsiye boşaltın ve bir miktar tuz ekleyip güneşte bekletin.

- Güneşte kurutacağınız domates salçasının üzerini ince bir tülbent ile örtüp ara sıra tahta kaşıkla karıştırın.

- En geç bir haftada domates salçanız kullanıma hazır olacaktır.

- Evinizde böyle bir ortama sahip değilseniz domates püresini tencerede kaynatarak ve tuz ilave ederek salça haline getirebilirsiniz.

- Pişirirken sık sık karıştırmayı unutmayın ki dibi tutmasın.

Kaynaklar: gercekgundem.com, tarifsiteniz.com, youtube.com

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