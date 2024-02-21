Canan Karatay'dan IQ Yükselten Besin! Tüketince zehir gibi hafızanız oluyor

Canan Karatay, beslenme konusundaki uzmanlığıyla bilinen bir isimdir. Son yıllarda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Karatay, IQ seviyesini yükseltmek isteyenler için önemli bir öneride bulundu. Zehir gibi bir beyin için formülün ceviz olduğunu belirten Karatay, ekmek yerine ceviz tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Cevizin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler ve zihinsel performansı artırır. Ayrıca ceviz, içerdiği protein ve lif ile tokluk hissi sağlayarak abur cubur tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

Karatay'ın önerdiği bu beslenme alışkanlığı, sadece IQ seviyesini yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Ancak beslenme konusunda herkesin farklı ihtiyaçları ve tercihleri olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle herkesin kendi durumuna uygun bir beslenme planı oluşturması önemlidir.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?



Yaklaşık 90 besin maddesi içeren ceviz, insan sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor.

Kandaki melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlıyor. İçeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi bulunuyor.

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

Ceviz glütensiz bir diyet için de uygundur. Vejeteryanlar ile veganlara bir dizi besin ve vitamin desteği sağlamaktadır.

Antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği bilinmektedir.

Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda gerçek bir süper gıdadır.

Yapılan araştırmalarda, düzenli ceviz tüketenlerde kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL'nin yemeklerden sonra ortaya çıkan oksidatif hasarını önlediği belirlenmiştir.

Kaynak: NTV