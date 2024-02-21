TRT1'in Gönül Dağı dizisine veda etti... Artık Show TV dizisinde yer alacak

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, son dönemde oyuncu değişikliğiyle gündeme geldi. Dizinin izleyicileri tarafından sevilen oyunculardan biri olan Ecem Özkaya, veda ederek yeni bir projeye adım attı. Ecem Özkaya'nın bu kararı, TRT1 izleyicileri arasında derin üzüntüye sebep oldu.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; Gönül Dağı'nın sevilen karakterlerinden biri olan Ecem Özkaya'nın ayrılışı, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacak merak konusu. Ancak oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açması ve farklı bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak olması, dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor.

Kısa Dalga'nın derlediği habere göre; Gönül Dağı'nın sevilen oyuncusu Ecem Özkaya, uzun süredir ekranlarda izleyicilerle buluştuğu karakterinden ayrılarak yeni bir projeye imza atma kararı aldı. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılan Özkaya, artık Show TV'nin Bahar dizisinde yer alacak.

Ecem Özkaya “Bahar” dizisi ile ekranlara geri döndü!

Dizidoktoru.com'un haberine göre; Pek çok başarılı dizide önemli karakterlere hayat veren Ecem Özkaya, kısa bir aradan sonra“Bahar” dizisi ile sevenleri ile buluştu.

Başarılı oyuncu Ecem Özkaya, özelikle “Gönül Dağı” dizisi ile milyonların kalbinde taht kurmuştu. Bir sonraki projesi merakla beklenen Özkaya, “Bahar” dizisinde hayat verdiği “Rengin” karakteri ile izleyiciden tam not alarak kendisine hayran bıraktı.

İlk bölümü dün akşam yayınlanan “Bahar” dizisi aralarında başarılı oyuncu Ecem Özkaya’nın da yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.