Selena dizisiyle ilgili son dakika gelişmesi

'Yerli fantastik' türünde akla gelen ilk dizi olan Selana ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Başrolü Sinem Kobal'ın oynaması gündemde.

Selena dizisiyle ilgili son dakika gelişmesi

Selena 2006 ile 2009 yılları arasında ATV’de ekrana gelmiş ve kısa sürede fenomen olmuş fantastik dizilerin başında geliyor.

Sinem Kobal’ın kariyerinde de çok özel bir yere sahip olan dizinin bölümleri yıllar geçse de izlenme rekoru kırmaya devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre altı yıl önce YouTube'a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Başrolü Sinem Kobal'ın oynaması gündemde.

Dizide Sinem Kobal’a Gökhan Keser, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu ve Zuhal Topal eşlik etmişti.

Selena dizisiyle ilgili son dakika gelişmesi - Resim : 1

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