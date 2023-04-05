Kadın haklarına sahip çıkmıştı! RTÜK'ten muhalif kanallar FOX TV, TELE 1 ve Halk TV'ye ceza

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile muhalif kanallara verilen cezaları duyurdu. Fox TV'ye Gülbin Tosun'un kadınların haklarını koruyan açıklaması nedeniyle ceza verilmesi dikkat çekti.

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Kadın haklarına sahip çıkmıştı! RTÜK'ten muhalif kanallar FOX TV, TELE 1 ve Halk TV'ye ceza

GERÇEK GÜNDEM/

İktidarı eleştiren televizyon kanallarına verilen cezalarla gündemden düşmeyen ve 'iktidarın sopası' ifadeleriyle kamuoyu tarafından eleştirilen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yine ceza yağdırdı. 

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cezaları duyurdu. 

Taşçı'nın açıklamasına göre Fox TV, Halk TV ve Tele 1 RTÜK'ün para cezası verdiği kanallar oldu. Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun'un kadınların haklarını kısıtlamak kullanılan “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” ifadelerini eleştirmesi nedeniyle Fox TV'ye ceza verilmesi ise RTÜK'ün karar verici çoğunluğuna sahip AKP ve MHP kontenjanından üyelerin anlayışını ortaya koydu.

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İlhan Taşçı'nın açıklaması şöyle oldu:

1- RTÜK, Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye % 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan “tarafsız”, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!

2- RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası “can pazarında vinç ticareti” haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3 para cezası verdi.

3- Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesinin yurtdışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de %3 para cezası verdi…

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Kaynak: Gerçek Gündem

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