Emre Kınay duyurdu: RTÜK, tüm dizilerde 1 ay boyunca yeme-içme sahnelerini yasakladı

Ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bütün dizilerde yeme-içme sahnelerini yasakladığını iddia etti.

Emre Kınay duyurdu: RTÜK, tüm dizilerde 1 ay boyunca yeme-içme sahnelerini yasakladı

Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü.

Paylaşımında, "hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmazdınız?" diye soran Kınay, karara hiçbir yapımcı ve oyuncunun tepki göstermediğini dile getirdi.

Kınay paylaşımına, "RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde... Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek... Su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter! Sesini çıkaran yapımcı da yok oyuncu 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar? Sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?" ifadelerini yazdı.

Emre Kınay duyurdu: RTÜK, tüm dizilerde 1 ay boyunca yeme-içme sahnelerini yasakladı - Resim : 1

Mutlu olmak için asla söylememeniz gereken 7 şey! Mutlu olmak için asla söylememeniz gereken 7 şey!
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basmasını Diyanet’e sorduk: ‘Günah değildir, yanlışlık olmuştur, kabalıkta, biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik’ ‘Günah değildir, yanlışlık olmuştur. Kabalıkta, biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik’
Malatya'da duvarı yıkılan binaya 'hasarsız' raporu verildi Malatya'da duvarı yıkılan binaya 'hasarsız' raporu verildi
Kuru Öksürük İçin Kullanılabilecek 6 Doğal Yöntem! Kuru Öksürük İçin Kullanılabilecek 6 Doğal Yöntem!
İrfan Değirmenci'den kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu, patron sâkisi İrfan Değirmenci'den kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu, patron sâkisi
ÇOK OKUNANLAR
Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu
Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak' Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak'
Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek' Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'
Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı! Son anketlerden AKP'ye soğuk duş: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!