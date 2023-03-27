AKP yöneticisi Dağ, Fox'un spikeri Gülbin Tosun'u hedef aldı

FOX Ana Haber Hafta Sonu spikeri olan Gülbin Tosun, geçen gün canlı yayında kadınlara seslendi.

"Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı, çalışmanızı istemiyor" diyen Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son katılımlarla aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor. Bizzat Cumhurbaşkanı kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet ali Çelebi’yle eşinin üzerinden yaptığı uyarıyla ortaya koymuştu.

Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddet bile karşı laf edeme… Kadına reva görülen Türkiye’nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi? Hani kadının adı bile AK Parti’den önce yoktu?"

AKP’Lİ DAĞ’IN HEDEFİNDE

AKP'li Dağ, sosyal medya hesabından Gülbin Tosun'un canlı yayındaki konuşmasını paylaşarak hedef gösterdi.

Dağ, Tosun’u hedef aldığı açıklamasında şunları kaydetti:

"FOX TV’ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK’nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz.

Bunun da adı yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik. Burada tek bir "tarafsızlık" vardır, o da Türkiye’nin tarafında olamama halidir. Tavsiyemiz: Kanalın adını ve logosunu değiştirin, sunuculara CHP rozeti takıp fona da Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını koyun."