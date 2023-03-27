Kılıçdardoğlu seçim kampanyasını resmen başlattı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını resmen başlattı.

"SANA SÖZ YİNE BAHARLAR GELECEK"

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kampanyanın başladığını duyuran Kılıçdaroğlu, "#SanaSöz yine baharlar gelecek…" notunu düştü.

Millet İttifakı'nın beş genel başkanı ile birlikte kayıtlara geçen görüntülerin de birleştirdiği videoyu Kılıçdaroğlu, "Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek" ifadeleriyle bitirdi.

Adaylık kampanyası olan videoda Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle seslendi:

"Sana söz, birbini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye.

Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan; ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye.

Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen; en güzel şarkıları bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.

Sana söz, yine baharlar gelecek"