Kılıçdardoğlu seçim kampanyasını resmen başlattı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını yayınladığı bir video ile resmen başlattı.

Son Güncelleme:
Kılıçdardoğlu seçim kampanyasını resmen başlattı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını resmen başlattı. 

İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkıİşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkıSiyaset

"SANA SÖZ YİNE BAHARLAR GELECEK"

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kampanyanın başladığını duyuran Kılıçdaroğlu, "#SanaSöz yine baharlar gelecek…" notunu düştü. 

Millet İttifakı'nın beş genel başkanı ile birlikte kayıtlara geçen görüntülerin de birleştirdiği videoyu Kılıçdaroğlu, "Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek" ifadeleriyle bitirdi.

Adaylık kampanyası olan videoda Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle seslendi:

"Sana söz, birbini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye.

Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan; ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye.

Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen; en güzel şarkıları bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. 

Sana söz, yine baharlar gelecek"

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023
Son Güncelleme:
Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı
Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerin devlete nasıl borçlandırıldığını anlattı Erdoğan, depremzedelerin devlete nasıl borçlandırıldığını anlattı
FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru
'Divali Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti' 'Divali Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti'
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu! AKP'den maaş ve bayram ikramiyesi oyunu!
'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?
Endişeler artıyor: Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu! Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu!
İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı
Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi