İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı
MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı yarışındaki son durumu açıkladı. Sencar, yaptıkları ankette Kılıçdaroğlu'nun 2.5 puan önde olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 50 günden az bir süre kala anket sonuçları büyük merakla takip ediyor.
MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından son anket sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
"Değerli okuyucular araştırma bulgularını sadece abonelerimize gönderiyoruz" diyen Sencar, "Burada çok kısıtlı paylaşıyoruz. Böyle bir karar aldığımız için üzgünüz. Ekonomik şartların zorlamasının sonucudur bu durum" ifadelerini kullandı.
Sencar, "Çok fazla sorulan başkanlık seçimine yönelik adayların oy desteği nedir sorusuna cevap olarak kısa bir açıklama verelim" diyerek Mart ayındaki son durumu da açıkladı.