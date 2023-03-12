İlhan Taşçı'dan RTÜK'e şiddet sahnesi tepkisi: TRT'ye soruşturma bile başlatmayan RTÜK Başkanı, Güldür Güldür yayıncısına karşı hızı göz yaşartıcı

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, şiddet sahnesiyle tepki toplayan Yürek Çıkmazı dizisinin yayınlandığı kanal olan TRT'ye RTÜK tarafından uyarı ya da ceza verilmemesine tepki gösterdi.

İlhan Taşçı'dan RTÜK'e şiddet sahnesi tepkisi: TRT'ye soruşturma bile başlatmayan RTÜK Başkanı, Güldür Güldür yayıncısına karşı hızı göz yaşartıcı

TRT ekranlarında yayınlanan Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi, dün yayınlanan bölümünde Yılmaz karakterinin torunu Seray'ı demir sopayla dövdüğü sahne sosyal medyada tepki toplarken izleyici TRT ve dizi yetkililerine de tepki gösterdi.

Dizi acımasız bir babayla yaşayan aile bireylerinin yaşadığı sorunları anlatırken birçok kez şiddet ve cinayet sahneleri de ekranlarda boy gösterdi. Dün akşam yayınlanan 13. bölümde yer alan sahnede  Yılmaz karakteri torunu Seray'ı demir bir sopa ile dövmesine tepkiler geldi. 

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı da sosyal medya hesabından RTÜK'e tepki göstererek "Kadına yönelik şiddet içeren her türlü yayına karşıyım. Ancak kadına karşı şiddet TRT'de olunca inceleme dahi başlatmayan RTÜK Başkanının; sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’ün yayıncısına karşı hızı göz yaşartıcı!" dedi. 

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