İlhan Taşçı'dan RTÜK'e şiddet sahnesi tepkisi: TRT'ye soruşturma bile başlatmayan RTÜK Başkanı, Güldür Güldür yayıncısına karşı hızı göz yaşartıcı

TRT ekranlarında yayınlanan Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi, dün yayınlanan bölümünde Yılmaz karakterinin torunu Seray'ı demir sopayla dövdüğü sahne sosyal medyada tepki toplarken izleyici TRT ve dizi yetkililerine de tepki gösterdi.

Dizi acımasız bir babayla yaşayan aile bireylerinin yaşadığı sorunları anlatırken birçok kez şiddet ve cinayet sahneleri de ekranlarda boy gösterdi. Dün akşam yayınlanan 13. bölümde yer alan sahnede Yılmaz karakteri torunu Seray'ı demir bir sopa ile dövmesine tepkiler geldi.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı da sosyal medya hesabından RTÜK'e tepki göstererek "Kadına yönelik şiddet içeren her türlü yayına karşıyım. Ancak kadına karşı şiddet TRT'de olunca inceleme dahi başlatmayan RTÜK Başkanının; sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’ün yayıncısına karşı hızı göz yaşartıcı!" dedi.