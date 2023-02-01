İktidara yakın kanalda iktidarı eleştirdi: TGRT, ünlü ekran yüzünün biletini kesti

AKP'ye yakınlığı ile bilinen TGRT, Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel'i ekranlardan uzaklaştırdı. Açıkel, hayat pahalılığı ve ekonomi üzerine yaptığı eleştiriler ile sosyal medyada sık sık gündem oluyordu.

İktidara yakın kanalda iktidarı eleştirdi: TGRT, ünlü ekran yüzünün biletini kesti

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirel ifadeleriyle dikkat çeken TGRT Haber Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, kanal ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekrem Açıkel, “Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem. Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim” ifadelerini kullandı.

İSMAIL SAYMAZ: ELEŞTIREL SUNUMU YÜZÜNDEN EKRANDAN ÇEKILIYOR

Açıkel’in paylaşımını alıntılayan Gazeteci İsmail Saymaz ise Ekrem Açıkel’in eleştirel sunumu nedeniyle seçim döneminde ekrandan çekildiğini söyledi.

İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TGRT’de ana haberleri sunan Ekrem Açıkel, bu görevinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Başarısızlıktan mı? Tam aksine… Ekrem, eleştirel sunumuyla TGRT ana haberleri izlenir kılmıştı. Bu yüzden seçim döneminde ekrandan çekiliyor.”

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