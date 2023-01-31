Haber Global'le yollarını ayırmıştı: Senem Ilgaz Halk TV'de

Gazeteci Senem Toluay Ilgaz Halk TV'ye transfer oldu.

Daha önce CNN Türk, Habertürk, Al Jazeera Türk, TRT Türk televizyonlarda spiker ve editör olarak çalışmış olan Senem Toluay Ilgaz, geçtiğimiz günlerde kurulduğu günden bu yana ekran yüzü olduğu Haber Global televizyonuyla yollarını ayırmıştı.

Senem Toluay Ilgaz'ın Halk Tv ailesine katıldığını Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu duyurdu.

Daha önce İsmail Küçükkaya ve Ercümeny İşleyen gibi gazetecilerin de Halk Tv bünyesine katıldığını twitter paylaşımlarıyla duyuran Mahiroğlu, yaptığı açıklamada "HALK TV ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ekranların deneyimli ismi, gazeteci Senem Toluay Ilgaz da artık aramızda. Hoş geldin @ilgazsenem" ifadelerini kullandı.