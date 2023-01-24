Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş TV100'den ayrıldı

Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır TV100'deki program yorumculuğundan ayrıldıklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş TV100'den ayrıldı

Televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır TV100'de ayrıldığını duyurdu. 

Twitter hesabından açıklama yapan Yarkadaş, "Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100
‘den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla tv 100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim. @gurkanhacir" dedi. 

Hacır ise "Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım @tv100
televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikler güven ve destek için teşekkür ederim. @barisyarkadas"  ifadesini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmişti.

Tepki çeken reklamın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan program sunucusu Uğur Dündar, ilgili bölümde bir aydır SADAT reklamının kullanıldığını, yayında 8 saniye yer aldığını ve televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırıldığını söylemişti. Konuya ilişkin açıklama yapan tv100, yaşanan olayın sorumlusu olduğunu iddia ettiği reklam genel müdürü ve yayın sorumlusunu işten çıkarmıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuk olduğu programda, SADAT reklamı verilmesine "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Son Güncelleme:
Uykusuz Dergisi kapanıyor Güncel 24 Ocak 2023 18:11
Avrupa yakası dizisiyle ünlenmişti. Herkesi yıkmıştı.. İyi haber geldi Gözden Kaçmasın 24 Ocak 2023 17:53
FOX TV seyircileri yıkılacak. Apar topar kaldırılabilir.. Sonuçlar yıktı! Gözden Kaçmasın 24 Ocak 2023 16:41
Kanal D'den flaş karar! Kanalın en iddialı dizileriydi.. Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş... Gözden Kaçmasın 24 Ocak 2023 15:19
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
Filiz Gazi, izledi, yazdı: İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!