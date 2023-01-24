Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş TV100'den ayrıldı

Televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır TV100'de ayrıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yarkadaş, "Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100

‘den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla tv 100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim. @gurkanhacir" dedi.

Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100 ‘den kendi isteğimle ayrıldım.



Dolayısıyla tv 100’deki yazılarıma da son verdim.



Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim. @gurkanhacir — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 24, 2023

Hacır ise "Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım @tv100

televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikler güven ve destek için teşekkür ederim. @barisyarkadas" ifadesini kullandı.

Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım @tv100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım.



Kanal yönetimine gösterdikler güven ve destek için teşekkür ederim. @barisyarkadas — gürkan hacır (@gurkanhacir) January 24, 2023

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmişti.

Tepki çeken reklamın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan program sunucusu Uğur Dündar, ilgili bölümde bir aydır SADAT reklamının kullanıldığını, yayında 8 saniye yer aldığını ve televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırıldığını söylemişti. Konuya ilişkin açıklama yapan tv100, yaşanan olayın sorumlusu olduğunu iddia ettiği reklam genel müdürü ve yayın sorumlusunu işten çıkarmıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuk olduğu programda, SADAT reklamı verilmesine "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" ifadeleriyle tepki göstermişti.