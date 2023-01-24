Uykusuz Dergisi kapanıyor
Mizah dergisi Uykusuz, yarın son sayısının çıkacağını belirterek, "Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" açıklamasını yaptı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, yarın son sayısının çıkacağını açıkladı.
Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.
Paylaşımda son sayının kapağına da yer verildi.
#Son sayımız yarın bayilerde.— Uykusuz (@UykusuzDergi) January 24, 2023
Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.#Uykusuz pic.twitter.com/aIiEGO7R64
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