Uykusuz Dergisi kapanıyor

Mizah dergisi Uykusuz, yarın son sayısının çıkacağını belirterek, "Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
Uykusuz Dergisi kapanıyor

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, yarın son sayısının çıkacağını açıkladı.

Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.

Uykusuz Dergisi kapanıyor - Resim : 1

Paylaşımda son sayının kapağına da yer verildi.

Son Güncelleme:
Trendyol'da mücadele sürüyor: 'Daha iyi ücret istiyoruz' Güncel 24 Ocak 2023 18:08
Burun Estetiği Öncesi Hangi Hazırlıkları Yapmalısınız? Güncel 24 Ocak 2023 17:37
Sarıgül'den bir af çağrısı daha: Bütün siyasi partilerle 'Cumhuriyet affı çıkarıyoruz' diyelim Güncel 24 Ocak 2023 17:07
Dosyadaki hukuksuzluklara dikkat çekildi Güncel 24 Ocak 2023 16:53
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
Filiz Gazi, izledi, yazdı: İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!