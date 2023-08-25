Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay’a ‘zincirleme hakaret’ iddiasıyla dava

Bakan yardımcılıklarına yapılan atamalara ilişkin Resmi Gazete’de, 22 Haziran’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dair Twitter hesabında paylaşım yapan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkındaki soruşturma tamamlandı.

MLSA'dan Eylem Sonbahar'ın haberine göre, iddianamede Karabay, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi İrfan Fidan’ın yanı sıra, kararnameyle Adalet Bakanı yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek ve Hasan Yılmaz haklarında yazdığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle suçlandı.

Savcı, Karabay’ın 27 tweetin yer aldığı zincir şeklindeki paylaşımının, “basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını” savundu. Söz konusu sosyal medya paylaşımlarının, davanın ‘mağdurları’ konumundaki Gürlek, Yılmaz ve Fidan’ın yürüttükleri “kamu görevi sebebiyle sarf edildiği” belirtilen iddianamede, bu paylaşımların, “mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu” savına yer verildi.

İddia konusu “eylemin”, “herkes tarafından algılanabilir bir mecra olan sosyal medya aracılığıyla işlenmesi sebebiyle aleniyet unsurunun gerçekleştiği” savunulan iddianamede savcı, gazeteci Karabay’ın tweet’lerini “zincirleme suç” saydı.

Savcı, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen, zincirleme şekilde hakaret suçunu işlediği” savıyla gazeteci Furkan Karabay hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianameyi kabul eden Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ilk celsesi için 17 Ocak 2024 tarihine gün verdi.