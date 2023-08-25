İbrahim Çelikkol hayranları yıkılmıştı! İyi haber geldi ve hayranları çok sevindi

İbrahim Çelikkol son dönemin dikkat çeken yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Özellikle ‘Kuş Uçuşu’ dizisiyle ünlenen İbrahim Çelikkol şimdilerde yeni bir dizi için set hazırlığına başladı.

DİZİNİN KADROSU ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; İbrahim Çelikkol’un başrolünde yer alacağı dizinin adı değişti. Dizinin yeni adı ‘Kadınım’ olarak belirlendi.

İşte gazeteci Birsen Altuntaş’ın ‘Kadınım’ dizisiyle ilgili aktardığı bilgiler

İbrahim Çelikkol‘un “Güneş Tutulması” kod adlı yeni dizisinin adı değişti. Başarılı kadın yapımcımız Nazlı Heptürk’ün patronu olduğu NGM imzalı dizinin yeni adı “Kadınım” oldu. Emre Kabakuşak‘ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Dilan Çiçek Deniz, NGM’nin “Kadınım” dizisiyle prensipte anlaştı.

Şu günlerde Murat Şeker‘in yönettiği “Aşk Mevsimi” filminde başrol oynayan Deniz, Bozcaada‘daki çekimler biter bitmez “Kadınım” dizisinin ön hazırlığına başlayacak. Dizinin senaryosunu Ayça Mutlugil yazıyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği ve 2008 yılında Show TV'de yayımlanan Pars: Narkoterör dizisinde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011-2012 yılları arasında Star TV'de yayımlanan İffet adlı dizide başrolde "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Reaksiyon dizisinde bordo bereli "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini canlandırdı. Ayrıca bu karakter için gerçek bordo bereli astsubaylardan çok gerçekçi bir özel eğitim aldı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm dizisinde "Ali Nejat" karakterini canlandırdı

Son olarak, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide "Hakan Gümüşoğlu" karakterini canlandırdı.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.