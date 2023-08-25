ATV'deki Kardeşlerim dizisine 2 yeni oyuncu! Onur Seyit Yaran ayrılmıştı

Onur Seyit Yaran'ın veda ettiği "Kardeşlerim"e 2 ünlü oyuncu katıldı. Transferleri ATV devam ettirecek

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ATV'deki Kardeşlerim dizisine 2 yeni oyuncu! Onur Seyit Yaran ayrılmıştı

atv'nin NGM imzalı "Kardeşlerim" dizisinin 4. sezonu nefes kesen bir bölümle açılacak.

Yeni sezonda ‘’Kardeşlerim’’ dizisi yoluna yeni oyuncularla devam edecek. Dizi geçtiğimiz 3 yıla damga vurmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; “Kardeşlerim” dizisi 3 sezon boyunca cumartesi akşamları seyirciyi ekran başında toplamıştı. Gördüğü büyük ilgi üzerine bir yıl daha uzatılan dizinin 4. sezonu sarsıcı bir bölümle açılacak.

NGM imzalı dizide büyük kazası sonrası geride

ATV'deki Kardeşlerim dizisine 2 yeni oyuncu! Onur Seyit Yaran ayrılmıştı - Resim : 1

Dizde kalanlar hayatlarına devam etmeye çalışsalar da beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Doruk rolüne hayat veren Onur Seyit Yaran diziye veda ederken ekibe 2 ünlü oyuncu katıldı.

TRANSFER RÜZGARI BAŞLADI

Emre Karayel “Yaman” rolüyle fenomen dizinin sürpriz ismi oldu.

Serkan Birinci’nin yönettiği sevilen diziye bir de çok değerli bir oyuncu dahil oldu. Usta tiyatrocu Ayşe Kökçü “Fatma” rolüne hayat verecek ve Orhan’ın (Cüneyt Mete) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; “Kardeşlerim” dizisi 4.sezonda da Cumartesi akşamları ekrana gelecek.

Serkan Birinci’nin yönettiği sevilen dizinin en büyük rakibi ise TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisi.

İki dizi de geçtiğimiz sezonda birbiriyle yarış halindeydi.

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