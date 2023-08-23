Üç Kız Kardeş final iddiaları! Kanal D açıklama yaptı

Birsen Altuntaş imzalı habere göre; İclal Aydın'ın satış rekorları kıran eserinden Süreç Film imzasıyla ekrana uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak.

Üç Kız Kardeş dizisinin erken final yapacağı öne sürülmüştü. Ancak iddialar doğru çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN EKRANDA OLACAK?

“Üç Kız Kardeş” dizisinin yeni sezon çekimleri 1 Eylül‘de başlayacak. Ayvalık‘ta çekilen dizinin hikâyesinde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak. Süreç Film imzalı Eda Teksöz‘ün yönettiği dizi, 19 Eylül’de yeni sezonu açacak. Ayrılığın yaşanmadığı diziye 2 yeni oyuncu katıldı.

KADROYA YENİ İSİMLER

Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular da katılacak. Bu kapsamda katılacak oyuncularla ilgili detaylar da belli oldu.

Gercekgundem.com’un da doğruladığı habere göre; Başarılı oyuncu Merve Şen“Cevriye” rolüne hayat verecek ve Fatih’in (Hakan Atalay) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Zuhal Acar da Serdar’ın (Vural Şahanoğlu) eşini canlandıracak.

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.