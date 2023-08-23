Üç Kız Kardeş final iddiaları! Kanal D açıklama yaptı

Üç Kız Kardeş dizisinin yapacağı iddiaları Kanal D yönetimi tarafından yalanlandı. Dizi yeniden başlıyor.

Son Güncelleme:
Üç Kız Kardeş final iddiaları! Kanal D açıklama yaptı

Birsen Altuntaş imzalı habere göre; İclal Aydın'ın satış rekorları kıran eserinden Süreç Film imzasıyla ekrana uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak.

Üç Kız Kardeş dizisinin erken final yapacağı öne sürülmüştü. Ancak iddialar doğru çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN EKRANDA OLACAK?

“Üç Kız Kardeş” dizisinin yeni sezon çekimleri 1 Eylül‘de başlayacak. Ayvalık‘ta çekilen dizinin hikâyesinde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak. Süreç Film imzalı Eda Teksöz‘ün yönettiği dizi, 19 Eylül’de yeni sezonu açacak. Ayrılığın yaşanmadığı diziye 2 yeni oyuncu katıldı.

KADROYA YENİ İSİMLER

Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular da katılacak. Bu kapsamda katılacak oyuncularla ilgili detaylar da belli oldu.

Gercekgundem.com’un da doğruladığı habere göre; Başarılı oyuncu Merve Şen“Cevriye” rolüne hayat verecek ve Fatih’in (Hakan Atalay) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Zuhal Acar da Serdar’ın (Vural Şahanoğlu) eşini canlandıracak.

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

Son Güncelleme:
Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte en iyi karpuzu seçmenin tek püf noktası Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte en iyi karpuzu seçmenin tek püf noktası
Motor gibi çalışan bağırsakların anahtarı! 1 tanesi antioksidan deposu çıktı Motor gibi çalışan bağırsakların anahtarı! 1 tanesi antioksidan deposu çıktı
İşkolik 4 Burç: Dünya Yanarken Bile Çalışmaktan Vazgeçmeyenler İşkolik 4 Burç: Dünya Yanarken Bile Çalışmaktan Vazgeçmeyenler
Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor... Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!
Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor 'En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor'
Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım
Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu! Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu!
Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı