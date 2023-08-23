Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor...

Yeniasir.com.tr sitesinde çay posasının pek bilinmeyen etkilerinden bahsedildi; İşte bilmeniz gerekenler

Çöp kutuları ve buzdolapları oldukça pis kokan yerler olarak bilinir ve bunlardan çıkan koku genellikle gerçekten iticidir! Ama bu çay poşeti numarasını deneyerek tüm bunlara bir son verebilirsiniz…

Ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olan ağız bakım yöntemlerinden biri de gargaradır. Bu tür bir şikayetiniz bulunuyorsa nane çayı ve yeşil çay poşetlerinden kendi doğal gargarınızı yapabilirsiniz. İkinci kez demledikten sonra soğumaya bıraktığınız çay suyunu günde iki defa kullanabilirsiniz.

Özenle bakıp büyüttüğünüz bitkilerinizde mantar benzeri oluşumlar baş gösterdiyse kullanılmış çay poşetlerini atmayın. Çay poşetlerini soğuk suda bekleterek elde ettiğiniz çaylı suyla bitkilerinizi sulayabilirsiniz. Çay, zayıf bitkilerin güçlenmesine de yardımcı olur.

Çay poşetlerini zorlu yağlarla kaplı bulaşıklarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Bunun için suyla doldurduğunuz lavaboya bulaşıklarınızı koyduktan sonra birkaç poşet çay atabilirsiniz. Çay, yağ çözücü bir etki gösterir, aynı zamanda kurumuş yemek artıklarının yumuşamasını sağlar.

Saçlarınızı şampuanladıktan sonra parlaması için durulama suyuna çay poşetlerini atabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta saç renginizi göz önünde bulundurmanızdır. Sarı saçlar için papatya çayı uygun olurken, koyu saçlar için siyah çay tercih edilebilir.

Çay poşetlerini kullanabileceğiniz bir diğer durum da hafif güneş yanıkları ve böcek ısırıklarıdır. Çay, böcek ısırmalarında ilgili bölgeyi dezenfekte eder. Güneş yanıklarında kullanacağınız soğuk çay poşetleri ise cildinizi rahatlatır. Daha ciddi durumlar için mutlaka doktora görünülmelidir.

Gözlerinizin biraz dinlenmeye, göz çevrenizin ise bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız kullanılmış çay poşetlerini atmayın. Buzdolabında beklettiğiniz çay poşetlerini göz maskesi olarak kullanabilirsiniz. Çay hem gözlerinizdeki yorgunluğu alır hem de içerdiği antioksidanlar sayesinde göz çevrenize bakım yapar.

Ferahlatıcı etkisi olan adaçayı, yeşil çay ve nane çayı gibi ürünler kullanarak soğan, sarımsak ve balıktan kaynaklanan kötü kokuların önüne geçebilirsiniz. Balık yedikten sonra ellerinizi çay poşetleriyle silerek kokudan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.



Sinek kaydı bir tıraş için jilet etkili bir yöntem olsa da sonrasında ciltte hassasiyet yaratabilir. Tıraştan sonra cildinizi ferahlatmak için soğuttuğunuz çay poşetlerinden yardım alabilirsiniz. Yeşil çay ciltteki gerginlik ve yanma hissinin azalmasını sağlar.



BİTKİLERE DE KULLANABİLİRSİNİZ

Gercekgundem.com sitesinde çay posasının bilinmeyen bir etkisinden daha bahsedildi. İşte bilmeniz gereken o yöntem

1. Çay posasını kurutun: Çay poşetlerini açarak içindeki çay yapraklarını bir kaba boşaltın. Daha sonra bu yaprakları güneşte kurutun. Kuruduktan sonra yaprakları ufalayın.

2. Toprağa karıştırın: Çay posasını toprağa karıştırarak bitkilerinizin toprağına ekstra besin sağlayabilirsiniz. Bunun için çay posasını toprağın üzerine serpin ve biraz karıştırın. Bu işlemi bitki köklerine zarar vermeden yapmaya özen gösterin.

3. Saksılara ekleyin: İç mekandaki bitkilerinizin saksılarına çay posası ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle çay posasını kurutun ve ufalayın. Daha sonra saksının toprağına karıştırın.

4. Çay posasını kompost yapın: Bahçenizdeki diğer organik atıklarla birlikte çay posasını da kompost yapabilirsiniz. Bu sayede hem atıklarınızı değerlendirmiş olursunuz hem de bahçeniz için doğal bir gübre elde edersiniz.

5. Dikkatli kullanın: Çay posasını kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Aşırı miktarda kullanmak bitkilerinize zarar verebilir. Bu nedenle ölçülü kullanmaya özen gösterin.