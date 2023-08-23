Fayans aralarını bembeyaz yapıyor! İnatçı lekeleri tem hamlede söküp atan malzeme…

Fayans aralarının kirlenmesinin başlıca nedenleri arasında, nemli ortamlar, kirli su kullanımı ve yanlış temizlik yöntemleri yer alır. Özellikle banyo ve mutfak gibi suyun sıkça kullanıldığı alanlarda, fayans aralarındaki kir ve lekeler daha belirgin hale gelir.

Fayans aralarını temizlemek için evde kullanılan bazı kimyasal ürünler, asit içerikli olabilir. Bu ürünler fayansların parlaklığını kaybetmesine ve aralarındaki derzleri aşındırmasına neden olabilir. Bu nedenle, fayans aralarını temizlerken doğal ürünlere yönelmek daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Sabah.com.tr'de yer alan bir içerikte; Fayans aralarını temizlemeye yarayan uzman önerileri paylaşıldı.



ÇAMAŞIR SUYU

Uzman şöyle açıkladı: "Fayans aralarınızda inatçı lekeler varsa, çamaşır suyu en iyi seçenektir. Bununla birlikte, harcın rengini solmaya başlayabileceğinden, harcınızı düzenli olarak ağartıcı ile temizlemekten kaçının."



"Çamaşır suyu ile temizlik yaparken odayı havalandırdığınızdan emin olun. Küçük bir kaba biraz çamaşır suyu dökün ve içine eski bir diş fırçasını batırın. Ardından harcı diş fırçasıyla fırçalayın."



Çamaşır suyu halılarınızı veya diğer yüzeylerinizi lekeleyebileceğinden, altına eski bir havlu koymak. Ayrıca eldiven ve önlük kullanmak önemlidir."



BEYAZ SİRKE

Sirke, mevcut en çok yönlü ve etkili doğal temizleyicilerden biri olarak bilinir ve kolayca ulaşılabilir. Sarah'ya göre ürün doğal olarak asidiktir ve bu da küf ve leke oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Temizlik uzmanı, "Sadece bir miktar damıtılmış beyaz sirkeyi bir miktar suyla bir sprey şişesinde karıştırın ve ardından karışımı doğrudan karo harcı üzerine püskürtün. Yaklaşık 10 ila 15 dakika bekletin ve ardından bir fırça ile ovalayın" diyor.



BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Sarah, bir buharlı temizleyicinin derz üzerinde "harikalar yaratabileceğini" ve yepyeni görünmesini sağlamak için "çok kolay bir yöntem" olduğunu söyledi.

Buharlı temizleyiciden gelen ısı, derzlerdeki tüm kiri ve küfü kolayca kaldırabilir ve hiçbir kimyasal madde gerektirmez.



Temizlik uzmanı şöyle dedi: "Buharlı temizleyicinizi suyla doldurarak başlayın ve ardından, derzler üzerinde çalıştırın. İlerlerken nazik ovma hareketleriyle çalışın.



"Harç üzerinde hareket ettikçe lekelerin çıkmaya başladığını göreceksiniz. Gerekirse işlemi tekrarlamanız önerilir."