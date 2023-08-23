Motor gibi çalışan bağırsakların anahtarı! 1 tanesi antioksidan deposu çıktı

Bağırsak sağlığı, genel sağlığınızın önemli bir bileşenidir çünkü sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi gibi birçok önemli işlevi etkilemektedir.

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Motor gibi çalışan bağırsakların anahtarı! 1 tanesi antioksidan deposu çıktı

Sabah.com.tr'de aktarılanlara göre; Sindirim sistemine yardımcı oldukları için, kuru erik ve kuru erik suyu genellikle sindirim sisteminin işleyişini düzenlemeye yardımcı olmak için kullanılır.

Critical Reviews in Food and Science Nutrition'da yayınlanan 2013 tarihli bir makale, kurutulmuş erik tüketmenin tokluğu artırabileceğini ve sonraki süreçte yiyecek alımını azaltabileceğini öne sürüyor. Böylece erik, obezite, diyabet ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıkların kontrolüne yardımcı olarak sağlığa fayda sağlar.

Tatlı tadına rağmen kuru erik tüketildikten sonra kan şekeri ve insülinde büyük bir yükselmeye neden olmaz ve erik faydaları bununla da kalmaz.

Kuru erik ayrıca kabızlığı ve muhtemelen kolon kanserini önleyerek gastrointestinal sistemi de etkiler. Kuru erikteki biyoaktif bileşikler ve bunların metabolitleri ayrıca hem gastrointestinal hem de idrar yollarında antibakteriyel maddeler olarak işlev görebilir.

Journal of Medicinal Food'da yayınlanan 2009 tarihli bir araştırma, eriklerin doğal antioksidanlar açısından zengin olduğunu ve granülositleri (bir tür beyaz kan hücresi) oksidatif stresten koruduğunu öne sürüyor.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Erikler iyi bir diyet lifi kaynağıdır ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Kuru erik veya kuru erik suyu özellikle kabızlık gibi sindirim bozukluklarına yardımcı olmada daha etkilidir.

BAĞIRSAKLAR İÇİN FAYDALI DİĞER ŞEYLER

1. Su: Vücudumuzun %60'ı sudan oluşur. Yeterli miktarda su içmek, bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar. Günlük olarak en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

2. Kefir: Kefir, probiyotik açısından zengin bir içecektir. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını arttırır ve bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar.

3. Taze sıkılmış meyve suları: Taze sıkılmış meyve suları, lif açısından zengindir ve bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar. Ancak, şeker oranı yüksek olduğu için aşırı tüketimden kaçınmak gerekir.

Motor gibi çalışan bağırsakların anahtarı! 1 tanesi antioksidan deposu çıktı - Resim : 1

4. Yeşil çay: Yeşil çay, antioksidan açısından zengindir ve bağırsak sağlığını korur. Ayrıca, bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar.

5. Tarçınlı sıcak su: Tarçın, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bağırsak sağlığını korur. Tarçınlı sıcak su içmek, bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar.

6. Kemik suyu: Kemik suyu, kolajen açısından zengindir ve bağırsak sağlığını korur. Ayrıca, bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar.

7. Ayran: Ayran, probiyotik açısından zengindir ve bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını arttırır. Bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar.

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