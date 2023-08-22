Patlıcanla karnıyarık yaparken bunu koyun. Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor

Karnıyarık yemeği, Türk mutfağının en sevilen ve popüler yemeklerinden biridir. Genellikle patlıcan, kıyma ve domates sosundan oluşan bu yemek, özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle daha da lezzetli hale gelir.

Karnıyarık yemeği, Türk mutfağındaki zengin lezzetlerden biridir. Hazırlanması oldukça kolay olan bu yemek, özellikle ana yemek olarak tüketilir. Karnıyarık yemeği, patlıcanın içi oyularak kıyma ile doldurulması ve ardından domates sosu ile pişirilmesiyle hazırlanır.

Karnıyarık yemeği, Türk mutfağında birçok farklı tarifle yapılmaktadır. Karnıyarık yemeği yaparken işte bilmeniz gereken tarif!

AŞÇILAR YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN KARNIYARIK YEMEĞİNİ BÖYLE PİŞİRİYOR

Yapımı için malzemeler



6 adet patlıcan

250 gram kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

2 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Fırında karnıyarık tarifi Nasıl yapılır?

Patlıcanları alaca soyup acısının çıkması için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Soğanları küp küp doğrayın. Biberlerin çekirdeklerin çıkararak yıkayın. Süsleme için parmak uzunluğunda kesin. Domatesi rendeleyip soğana ekleyin. Ayrıca süsleme için de domates kesin.

Kıymayı tencereye alın ve kısık ateşte suyunu salıp çekince yağ, tuz, karabiber, soğan, domates ve salça ekleyip 5-6 dakika kavurun. İsterseniz patlıcanları az yağda kızartabilir ya da arzuya göre daha hafif olması için fırında közleyebilirsiniz.

Patlıcanlar yumuşayınca çatalın ucuyla ortasından yarıp bıçakla derince çukur açın. Bu çukura kıyma karışımını yerleştirerek, iki yanından patlıcanı şekillendirip kapatın. Her patlıcanın üstüne domates ve biberle süsleme yaparak tepsiye dizin. Tepsinin kenarından 1 su bardağı sıcak suyu tepsiye döküp önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

KAYNAK: fotoğraflar: youtube.com - hurriyet.com.tr