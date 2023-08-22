Bulan servet kazanıyor. Kurusu bile iyi bir paraya satılıyor! Sivas'ta çokça fazla

Doğada kendiliğinden yetişen madımağı toplamak amacıyla kadınlar, yaz aylarında yaylalara çıkıyor.

Sabah erken saatlerde hasat edilen madımağın yıkanıp ayıklandıktan sonra yemeği yapılıyor.

Lezzeti dolayısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olan, konservesi de yapılan madımak, kış ayları için paketlenerek dondurucularda saklanıyor.

Ev hanımı Şennur Aymak (50), AA muhabirine, madımağın doğada kendiliğinden yetiştiğini, yaylalardan mevsiminde toplandığını söyledi.

Aymak, "Genellikle pişirip günlük tüketiyoruz. Madımağın konservesini de yapıyoruz ve derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. Özellikle kış aylarında misafirlere madımak ikramı, gelene değer verildiğinin nişanesidir. Bu yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol bol madımak topladık." dedi.

MADIMAK OTURUNUN TARİFİ NASILDIR?

Yapımı için malzemeler

1 kilogram madımak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 büyük baş kuru soğan

100 gram pastırma veya kıyma

2 çorba kaşığı salça

1-1,5 litre kaynamış su

1 çay bardağı bulgur

İsteğe göre kırmızı pul biber

Yaklaşık 2 tatlı kaşığı tuz

Madımak yemeği tarifi Nasıl yapılır?



Ayıklayıp yıkadığınız madımakları, kesme tahtası üzerinde hafifçe kıyın.

Soğanları yemeklik doğrayın ve yağda kavurun.

Ufak ufak doğradığınız pastırmaları da soğanlara ilave edin.

Son olarak salça ve tuzu ekleyip kavurun.

Doğradığınız madımakları Sivas’ta sokarıç denen soğan, pastırma, salça karışımına ekleyin.

Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte 5 dakika madımaklar ölene kadar bekleyin.

Daha sonra sırayla hazırladığınız kaynar su, bulgur ve kırmızı pul biberi ekleyin.

Yaklaşık 30 dakika kısık ateşte tencerenin ağzı yarım kapalı halde pişmeye bırakın.

Yoğurtla servis edebilirsiniz, afiyet olsun…