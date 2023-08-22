10 dakikada pas parlak sonuç! Ovalamadan kararmış tencereyi temizleme tekniği

Tencerelerde kararma, yemek yaparken sıkça karşılaştığımız bir sorundur. Bu sorun, tencereyi temizlemeyi oldukça zorlaştırır ve zaman kaybına neden olur. Ancak, bu sorunu çözmek için basit bir teknik uygulayarak tencerelerinizi 10 dakikada parlatmanız mümkün!

İhtiyacınız olan malzemeler:



- 1 yemek kaşığı karbonat

- 1 yemek kaşığı sirke

- 1 litre su

- Temiz bir sünger

Kararmış tencereyi temizleme tekniği:



1. Tencereyi su dolu bir kabın içine yerleştirin.

2. Üzerine karbonat ve sirkeyi ekleyin.

3. Tencerenin tamamen kaplanması için su ilave edin.

4. Karışımı yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın.

5. Ocağı söndürdükten sonra tencereyi soğumaya bırakın.

6. Soğuduktan sonra tencereyi sünger yardımıyla ovun.

7. Son olarak, tencereyi bol su ile durulayın ve kurulayın.

YANMIŞ TAVA VEYA TENCEREYİ TEMİZLEME TEKNİĞİ

Yasemin.com'da yanmış tava ve tencereyi temizleme tekniği paylaşıldı; İşte o yöntem

- Yanık tavayı su ile doldurun. İçine 1 bardak sirke dökün ve kaynatın. Ocaktan alınca yanık tavayı 2 kaşık karbonatla ovun. Tavanız pırıl pırıl olacak.

- Yanmış tavanın dibini kaplayacak kadar su ve bulaşık deterjanı eklenip, tava ocak üzerinde 15-20 dakika kaynatılır. Bu şekilde yanıklar tavanın yüzeyinden sökülecektir.

Eğer bu işlem yanık tavayı temizlemeye yetmezse içerisindeki su dökülür ve yağ çözücü eklenir. Yağ çözücü tavada 10 dakika bekletilir ve bulaşık süngeri ve deterjan ile yıkanıp, durulanır.

Kaynaklar: Yasemin.com, Gercekgundem.com