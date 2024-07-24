Gazeteciler İçin Fidan Diktiler

Sungurlu Belediyesi 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri adına fidan dikti.

Belediyeden yapılan açıklamada, 'İlçemizde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri adına fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızın basın bayramını tebrik ediyor; işlerinde kolaylıklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.