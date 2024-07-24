RTÜK'ten 'Sosis Partisi: Gıdatopya' Filmine İnceleme: 'Sapkın İçeriğiyle Halkımızın Tepkisini Çekmektedir'

RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı animasyon filmi hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Şahin, "Animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul, izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

RTÜK'ten 'Sosis Partisi: Gıdatopya' Filmine İnceleme: 'Sapkın İçeriğiyle Halkımızın Tepkisini Çekmektedir'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası dijital yayın platformu 'Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı animasyon filmde "sapkın içerikli" sahneler yer aldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı 'Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul, izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır."

Kaynak: DHA

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