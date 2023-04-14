Gazeteci Merdan Yanardağ'a hapis cezası

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 6 ay hapis cezası verdi.

TELE1'in haberine göre, mahkeme cezayı Yanardağ’ın aynı suçu birden fazla kez işlediği iddiasıyla dörtte biri oranında artırarak 7 ay 15 güne çıkardı.

Merdan Yanardağ hakkında 6 Şubat Maraş depremlerinden bir gün sonra yaptığı deprem paylaşımları nedeniyle de soruşturma açılmıştı.