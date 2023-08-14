FOX'ta iki dizi birden final yapıyor

FOX'un yazlık dizilerinin akıbeti merak konusuydu. iki diziyle ilgili de final kararı alındı.

FOX'ta iki dizi birden final yapıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam seyirciyle buluşan "Yaz Şarkısı" dizisi için final kararı verildi. Pastel Film’in Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç’u buluşturan eğlenceli dizisinin 8. bölümde veda etmesine karar verildi.

FOX’un diğer dizisi Kısmet için de final kararı alınması gündemde.

NTC Medya‘nın Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar‘ı başrollerde bir araya getiren dizisi "Kısmet“in bitmesi planlanıyor. Komedi dizisi ya 10. bölümde bitecek ya da 13. bölüme tamamlanacak. Ekip kanaldan gelecek bölüme göre hazırlık yapacak.

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