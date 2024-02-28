Ersan Şen'in rafa kaldırdığı 'Ekol TV' projesi hayata geçiyor: Kanalı devralacak isim ortaya çıktı!

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen geçtiğimiz yılın eylül ayında “Ekol Tv” adında bir haber kanalı açacağını duyurmuş, kasım ayındaysa projeden çekildiğini açıklamıştı.

Şen, yaptığı açıklamada: "Haber kanalı kurmak istiyordum. Ekip, frekans ve kurulum maliyeti için görüşmeler yaptık. Ancak yaptığımız bu görüşme ve çalışmalar sonuncunda, haber kanalı kurma projemizden şartlar uygun olmadığı için vazgeçtim." demişti. Prof. Dr. Ersan Şen’in bu açıklamasının ardından Ekol Tv’nin akıbeti merak konusu olmuştu. Medyaradar'ın haberine göre uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Ersan Şen’in hisselerini devralacak. Böylelikle “Ekol Tv” Nisan ayında yayın hayatına başlayacak.

Öte yandan kanalın alt yapı ve teknik çalışmalarının tamamlayan Ekol Tv yöneticileri, devir teslim işlemleri bittikten sonra iddialı bir ekip kurmak için çalışmalarını hızlandıracak. Sektörden bir çok kişiyle dirsek temasına geçen yönetim, Mart ayında yapacağı transferlerle televizyon haberciliğine yeni bir soluk getirmenin peşinde olacak.

MÜBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU KİMDİR?

Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, 6'sı kız, 3'ü erkek, 9 çocuklu işçi sınıfı bir ailenin evladı olarak, 22 Mart 1968'de Bakü şehrinde doğdu. Rusya’da Askeri akademiyi bitirdi. İlk denizlicilik şirketini Türkiye’de Acente 34 şirketine ortak olarak başladı. Türkiye'de yayın yapan Pal FM ve Palstation106 Radyolarının kurucu sahibidir. Yaklaşık 31 yıldır Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Palmali Holding kurucu başkanlığını yürütmeye devam ediyor.