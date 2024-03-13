EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak

Hazırlıklarda sona gelindi. EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak.

Son Güncelleme:
EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak

Nisan ayında yayın hayatına başlayacak olan EKOL TV’deki hazırlıklarda sona gelindi. EKOL TV binasında çalışmaları inceleyen Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, stüdyoları ve çalışma ofislerini yerinde inceleyip, yöneticilerden bilgi aldı.

EKOL TV'nin yayın hazırlıkları tamamlandı. Prof. Dr. Ersan Şen’in hisselerini devrettiği Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2024 yılının Nisan ayında yayın hayatına başlayacak olan EKOL TV’deki hazırlıkları yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu.

EKOL TV’nin Sefaköy’deki kanal binasında çalışmaları yerinde inceleyen Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, stüdyoları ve çalışma ofislerini yerinde inceleyip, yöneticilerden bilgi aldı.

Son Güncelleme:
Gülse Birsel müjdeli haberi duyurdu! Yeni adresi de belli oldu
Gülse Birsel müjdeli haberi duyurdu! Yeni adresi de belli oldu
Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti
Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti
Mezopotamya Ajansı'na erişim engeli
Mezopotamya Ajansı'na erişim engeli
ÇOK OKUNANLAR
Son 8 anketten AKP'ye kötü haber: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız" Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu
Sahadaki son durum: AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi, 'altına düşer' AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi: 'Altına düşer'
İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak