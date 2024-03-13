EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak
Hazırlıklarda sona gelindi. EKOL TV, nisan ayında yayın hayatına başlayacak.
Nisan ayında yayın hayatına başlayacak olan EKOL TV’deki hazırlıklarda sona gelindi. EKOL TV binasında çalışmaları inceleyen Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, stüdyoları ve çalışma ofislerini yerinde inceleyip, yöneticilerden bilgi aldı.
EKOL TV'nin yayın hazırlıkları tamamlandı. Prof. Dr. Ersan Şen’in hisselerini devrettiği Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2024 yılının Nisan ayında yayın hayatına başlayacak olan EKOL TV’deki hazırlıkları yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu.
EKOL TV’nin Sefaköy’deki kanal binasında çalışmaları yerinde inceleyen Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, stüdyoları ve çalışma ofislerini yerinde inceleyip, yöneticilerden bilgi aldı.
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