Canlı yayında kağıtları fırlatarak isyan etmişti: Show TV sunucusu istifa etti
Kahramanmaraş'taki depremin ardından sunduğu programda 'Ders çıkarmak gerek' diyen konuğuna isyan eden Show TV sunucusu Dilara Gönder, istifa ettiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi sarsarken; depremin ilk günlerde Show TV Ana Haber Spikeri Dilara Gönder, canlı yayında yaşananlara "Bu kadar ölümlü ders mi olur? Bu da mı ders olsun bize?" sözleriyle isyan etmiş, Gönder'in tepkisi sırasında elindeki kâğıtları attığı da görülmüştü.
İSTİFA ETTİ
Gönder sosyal medyada büyük destek görürken; Show TV'den istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönder, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.