Kahramanmaraş depreminde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kararı
Adalet Bakanı Bozdağ, "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş'taki depremlerde binlerce bina tamamen yıkılırken; denetimin yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmeler bu süreçte güçlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Bozdağ, yıkılan binalarla ilgili tahkikat başlatıldığını söyledi.
Bozdağ açıklamasında "İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: