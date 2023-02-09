Kahramanmaraş depreminde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kararı

Adalet Bakanı Bozdağ, "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş depreminde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kararı

Kahramanmaraş'taki depremlerde binlerce bina tamamen yıkılırken; denetimin yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmeler bu süreçte güçlendi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bozdağ, yıkılan binalarla ilgili tahkikat başlatıldığını söyledi.

Bozdağ açıklamasında "İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. 

Enkaz altında söyledikleriyle Türkiye'yi ağlattı: 'Üzerimden insanlar geçiyordu, ümidimi kesmiştim, uyuyayım dedim ne olacaksa olsun'Enkaz altında söyledikleriyle Türkiye'yi ağlattı: 'Üzerimden insanlar geçiyordu, ümidimi kesmiştim, uyuyayım dedim ne olacaksa olsun'Güncel
Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Petrol Ofisi, deprem bölgesine 5 milyon litrelik akaryakıt desteği sağlayacak Petrol Ofisi, deprem bölgesine 5 milyon litrelik akaryakıt desteği sağlayacak
Tanzaya Büyükelçiliği'ne atanan eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı Tanzaya Büyükelçiliği'ne atanan eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar
ÇOK OKUNANLAR
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı