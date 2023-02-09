Enkaz altında söyledikleriyle Türkiye'yi ağlattı: 'Üzerimden insanlar geçiyordu, ümidimi kesmiştim, uyuyayım dedim ne olacaksa olsun'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; hala enkaz altında binlerce yurttaşın bulunduğu belirtiliyor.

Devletin yeterli organizasyonu yapamadığı deprem bölgesinde, günler sonra arama kurtarma ekipleri enkaz altında bir yurttaşa ulaştı.

Görevliyle enkaz altındaki yurttaş arasındaki diyalog tüm Türkiye'yi ağlattı.

İşte o diyalog:

Görevli: İnşallah kurtaracağız seni abla.

Enkaz altındaki yurttaş: İnşallah, teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Yakınlarınız bu duruma düşmesin inşallah.

Görevli: Elimizden geleni yapacağız.

Enkaz altındaki yurttaş: Ben tam ümidimi kesmiştim biliyor musun? Dedim artık bırakın uyuyacağım ben üşüyordum zaten. Dedim uyuyayım. Yani ne olacaksa zaten olacak hiç kimse de gelmiyor gitmiyor. Üstümüzden böyle geziyorlardı. Burası çok tehlikeli diye çok girmek istemediler herhalde. Onlar da haklı.

Görevli: Hepsi tehlikeli abla buradan çıksanız, görseniz.