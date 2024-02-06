Ankara Temsilcisi istifa etmişti: Köklü haber kanalının yeni yöneticisi belli oldu

20 yıldır yayın hayatını sürdüren TGRT Haber’in Ankara bürosunda görev değişikliği yaşandı. Ercan Gürses, görevinden ayrıldığını duyurdu, yerine ise Fatih Atik getirildi.

“BUGÜN İTİBARİYLE YOLLARIMIZI AYIRDIK”

TGRT Haber’in Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TGRT Haber ile bugün itibarıyla yolları ayırdık. Dostlar benden duysun… Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarım, meslektaşlarım sağolsun” ifadelerini kullandı.

TGRT Haber ile bugün itibarıyla yolları ayırdık.

Dostlar benden duysun…

Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarım, meslektaşlarım sağolsun🙂👋 — Ercan Gürses (@ercangurses) February 5, 2024

YERİNE ATAMA YAPILDI

22 aydır Ankara Temsilciliği görevini yürüten Gürses’in yerine kanalda atama yapıldı. Medyaradar’ın haberine göre, TGRT Haber’in yeni Ankara Temsilcisi Fatih Atik oldu.

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan Seki, “Başkentin deneyimli gazetecilerinden Fatih Atik, TGRT Haber Ankara Temsilcisi oldu. TGRT Haber, Fatih Atik ile Ankara haberlerinde artık çok daha etkili olacak.”

ALİ BABACAN’IN DA DANIŞMANLIĞINI YAPTI: FATİH ATİK KİMDİR?

TGRT Haber’in yeni Ankara Temsilcisi olan Fatih Atik, kanala yabancı olmayan bir isim. Atik, kanalın da bünyesinde bulunduğu medya grubunda daha önce görev yapmıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Fatih Atik, sırasıyla İhlas Haber Ajansı, Sabah gazetesi ve CNN TÜRK’te çalıştı. Turkuvaz Medya Grubu’nda ve A Haber'de haber koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Atik, Ankara Masası isimli internet sitesinde program yaptı.

Kasım 2022'de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine getirilen gazeteci Fatih Atik, Haziran 2023’te ise istifa ettiğini duyurmuştu.