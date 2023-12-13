2023'te en çok aranan şarkı sözleri açıklandı: Dilan Polat'ın sırası şaşırttı

Google, 2023'te Türkiye'de en çok aranan şarkı sözlerini açıkladı. Dilan Polat'ın "Enerci" şarkısı ise sıralamasıyla şaşırttı.

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2023'te en çok aranan şarkı sözleri açıklandı: Dilan Polat'ın sırası şaşırttı

2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına sayılı günler kala Google, Türkiye'de yıl boyunca en çok aranan şarkı sözlerinin listesini paylaştı.

Google'ın paylaştığı rapora göre, Türkiye'de 2023 yılında en çok aranan şarkı sözleri arasında zirvede Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısı yer alırken, ikinci sırada ise Dilan Polat’ın "Enercii" şarkısı yer aldı.

2023 EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ

10. "Belki"- Dedublüman

9. "Lento"- Rudy Mancuso

8. "Mockingbird"- Eminem

7. "Aşkın Olayım"- Simge

6. "Manolya"- Burak Bulut & Kurtuluş Kuş

5. "Ali Cabbar"- Emir Can İğrek

4. "Müphem"- Mabel Matiz

3. "Bi' Tek Ben Anlarım"- KÖFN

2. "Enercii"- Dilan Polat

1. "Antidepresan"- Mert Demir, Mabel Matiz

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