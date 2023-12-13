'Brooklyn Nine-Nine'ın yıldızı Andre Braugher hayatını kaybetti

"Brooklyn 99" ve "Homicide: Life on the Street" dizilerindeki rolleriyle tanınan Andre Braugher hayatını kaybetti.

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'Brooklyn Nine-Nine'ın yıldızı Andre Braugher hayatını kaybetti

"Homicide" ve "Brooklyn 99" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Emmy ödüllü aktör Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti.

Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü söyledi.

Andre Braugher, 1998 yılında NBC'de yayınlanan "Homicide: Life on the Street" dizisinde canlandırdığı Dedektif Frank Pembleton rolüyle, Emmy Ödülü'nün sahibi oldu.

Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.

Braugher toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.

Yıllar sonra, Andy Samberg'in başrolünü oynadığı "Brooklyn Nine-Nine "da Komiser Ray Holt rolüyle komediye geçiş yaptı.

Dizi 2013'ten 2021'e kadar NBC'de sekiz sezon boyunca devam etti.

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