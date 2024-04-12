Zara'dan "estetik" çıkışı: Kimse yalan söylemesin!

Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Zara, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, ünlülerin estetik yaptırması ve bazı hemcinslerinin geçirdikleri operasyonları yalanlamasıyla ilgili konuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; erkek sanatçıların bazılarına estetiğin yakıştığını ama bazılarında çok kötü durduğunu söyleyen Zara, geçirdiği operasyonları inkar eden hemcinsleri için de; "Arkadaşlar, kimse yalan söylemesin. Tiyatrocu ve oyuncuları tenzi ediyorum, onların dışında hepimizde estetik var. Çıkıp, 'Yok' demesinler" ifadelerini kullandı.

"SERENAY SARIKAYA'NIN SESİNE BAYILIYORUM"

Öte yandan oyuncu Seranay Sarıkaya'nın bir mekândan sahneye çıkmayı kabul etmesi karşılığında açık çek teklifi aldığı iddialarını yorumlayan Zara; "Serenay'ı gerçekten çok seviyorum, hem oyunculuğu hem duruşu hem samimiyeti cidden çok güzel. Ablası olarak ona tavsiyem inşallah hep böyle kalır. Sahne konusunda şov olacağından elbette olabilir fakat profesyonel bir sahne düşünülüyor ise iyi düşünmek lazım ben olsam Serenay'ı izlemeye giderdim" dedi.