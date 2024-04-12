Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi ortaya çıkaracak

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, yıllar sonra mahkemeye başvurup, Metin Akpınar'ın kızları olduklarını kanıtlamıştı. Duygu Nebioğlu şimdi ise uzun süredir ortaya çıkmayan annesine seslendi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi ortaya çıkaracak

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler yıllar ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde babası Metin Akpınar ile fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia ederek; "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" sözleriyle babasına tepki göstermişti. Duygu Nebioğlu şimdi de annesi Suphiye Orancı'ya yüklendi.

Sevgi Nebioğlu; "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Bu davanın zaten kazananı benim, hatta öz annem. Kendi ortada olmasa da. Severek çıkmak istemedi, mahkeme onu da çıkartacak ortaya" ifadelerini kullandı.

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