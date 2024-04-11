Burak Sergen'den boşanan Nihan Ünsal ünlü yapımcıyla nişanlandı
Ünlü oyuncu Burak Sergen'den 4 ay önce boşanan Nihan Ünsal yapımcı Ali Balkan Avcı ile nişanlandı.
Burak Sergen, 2021'in mart ayında koronavirüse yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile aynı yılın haziran ayında evlenmişti.
Çift geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre, 4 ay önce boşanan Nihan Ünsal yapımcı Ali Balkan Avcı ile nişanlandı.