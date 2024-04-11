Burak Sergen'den boşanan Nihan Ünsal ünlü yapımcıyla nişanlandı

Ünlü oyuncu Burak Sergen'den 4 ay önce boşanan Nihan Ünsal yapımcı Ali Balkan Avcı ile nişanlandı.

Burak Sergen'den boşanan Nihan Ünsal ünlü yapımcıyla nişanlandı

Burak Sergen, 2021'in mart ayında koronavirüse yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile aynı yılın haziran ayında evlenmişti.

Çift geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre, 4 ay önce boşanan Nihan Ünsal yapımcı Ali Balkan Avcı ile nişanlandı.

Burak Sergen'den boşanan Nihan Ünsal ünlü yapımcıyla nişanlandı - Resim : 1

NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti
Jon Snow dizisi iptal edildi Jon Snow dizisi iptal edildi
Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
"Bayramda arayacağım" demişti: Erdoğan ile Özel'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti
WhatsApp konuşmaları sızdı: Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı Büyükekşi'nin adaylığı ile ilgili konuşmalar paylaşıldı