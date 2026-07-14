Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın İtalya Pozları Nefes Kesti

Ekranların reyting rekortmeni yapımları arasında yer alan “Yeraltı” dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sümeyye Aydoğan, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. İtalya’ya giden ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın İtalya Pozları Nefes Kesti
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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sümeyye Aydoğan, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekildi. Yeni sezon öncesinde yalnızca dinlenmek ve enerji toplamak istediğini dile getiren güzel oyuncu, tatil rotasını İtalya’ya çevirdi.

İTALYA POZLARI GÜNDEM OLDU

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın İtalya Pozları Nefes Kesti - Resim : 1

Tatilinden renkli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Aydoğan, İtalya sokaklarında çekilen karelerini peş peşe yayınladı. Ünlü oyuncunun doğal ve şık tarzıyla verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da gündem oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın İtalya Pozları Nefes Kesti - Resim : 2

Sümeyye Aydoğan’ın tatil karelerine hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun paylaşımlarına “Harika görünüyorsun”, “Çok güzelsin”, “Dünya güzeli” ve “Seni çok özledik” gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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