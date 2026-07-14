Ünlü Fenomen Hakkında Korkutan İddia: Danla Bilic Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

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YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Danla Bilic, geçmiş yıllarda yaptırdığı “Aquafilling” işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını daha önce birçok kez gündeme getirmişti.

Ünlü fenomen, geçmiş açıklamalarında en çok pişmanlık duyduğu estetik işlemin Aquafilling olduğunu belirtmiş, operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle defalarca ameliyat masasına yattığını açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMUNUN AĞIRLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Aquafilling işleminin yol açtığı sorunlar nedeniyle bugüne kadar 6 kez operasyon geçirdiği belirtilen Danla Bilic’in yeniden rahatsızlandığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bir paylaşımda, Bilic’in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı iddia edildi. Şehir dışından gelecek bir doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı öne sürülen fenomenin sağlık durumunun bu kez daha ciddi olduğu ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddiaların ardından Danla Bilic’in hayranları ve takipçileri endişelenirken, sosyal medyada ünlü fenomene çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi