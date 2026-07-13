Haluk Levent’in Gözaltına Alınması Sonrası Yeşim Salkım’dan Zehir Zemberek Sözler

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent’in gözaltına alınmasının ardından soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar ve asistanıyla yaptığı öne sürülen mesajlaşmalar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından şarkıcı Yeşim Salkım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

“DEPREM ZAMANI KENDİMİ PARALADIM”

Deprem döneminde yardım çalışmaları için büyük çaba gösterdiğini belirten Yeşim Salkım, daha önce dernekler konusunda uyarılarda bulunduğunu savundu. Salkım, paylaşımında sanat ve medya dünyasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunurken, uzun süredir bazı konularda konuşmadığını ifade etti.

“DAHA ÇOK ŞEY DUYACAKSINIZ ÇOK”

Yeşim Salkım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siz niye her gördüğünüz sakallıyı dedeniz sanıyorsunuz? Bu koşturmalar bu dernekler tehlikeli diyorum yok arkadaş! Sen nereden biliyorsun diyorlar! Bu camia benden sorulur hâlâ anlamadınız galiba! Hiç yanılmadım hiç de yanılmayacağım! Hepsinin ciğerini biliyorum! İster sağ ister sol çıkarı olmadıkça kolunu oynatmaz hiç biri ama diyorum ya ben SAYGI'dan susuyorum!!! Kendime SAYGI'dan!!!! Siz her iyiyim diyene elinizde tuzla koşmaya devam edin!

Daha çok şey duyacaksınız çok! İçlerinde hiçbiri doğru dürüst aile, eğitim almamış! Bakınca STAR diye büyütüyorsunuz! Kara para aklıyorlar, kumar oynuyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar! Ama alkışa devam ne kadar kirli o kadar iyi! Ey Aziz Nesin büyük adam! Bizden ne köy olur ne de kasaba! Oyun devam.”

Kaynak: Haber Merkezi